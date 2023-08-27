أحمد موسى: أعداء الوطن وصفوا مشروع توشكى بـ"الفنكوش"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإعادة إحياء مشروع توشكى، لافتا إلي أن الرئيس تعرض لانتقادات بعدما قام بإحياء هذا المشروع مرة أخرى.

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة “صدى البلد”، أن مشروع توشكى تعرض لهجوم من بعض الأفراد بهدف التشويه، وأوضح أن فكرة زراعة توشكى في أقصى جنوب الوادي بدأت في التسعينات.

وأكمل قائلاً: "كان هناك من انتقد ووصف المشروع بأنه فاشل وغير ناجح وفنكوش، واعتبروا زراعة الصحراء أمراً غير منطقي.

وظلت هذه الآراء تسود لفترة طويلة، وتعثر المشروع في بعض الأوقات، وتم استغلال هذه الفترات لنشر دعاية سوداء ضد مشروعات الزراعة الوطنية".

وأضاف أن الأعداء والمعارضين للوطن يروجون للشائعات حول المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، ويصفونها بأنها فاشلة في محاولة لزعزعة الثقة في هذه المشروعات.