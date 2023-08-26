أحمد موسى عن محاكمة ترامب: أصبح مسجلا وله رقم جنائي.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتسليم نفسه لسجن فولتون.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سجن فولتون هو سجن سيء السمعة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لأول مرة في تاريخ أمريكا يتم التقاط صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ترامب أصبح مسجل وله رقم جنائي وترامب دخل السجن لمدة ثلث ساعة وخرج بكفالة وأكد أن ما يحدث مهذلة قضائية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ترامب يتم محاكمته في 5 أو 6 قضايا وتم توجيه 90 اتهام له ".