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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلفاء ترامب يواجهون أزمة مالية بعد لائحة اتهام جورجيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

يواجه أكثر من 10 من حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فواتير قانونية متزايدة، حيث يلجأون إلى إجراءات يائسة لجمع الأموال من أجل معاركهم.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، يحتاج كل من المتهمين الآخرين مع ترامب في القضية التي رفعها المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس إلى فرق قانونية يمكن أن تصل تكلفتها إلى ملايين.

وأوضح الموقع الأمريكي 

وقالت كارين موريسون، مساعدة المدعي العام الأمريكي السابقة في المنطقة الشرقية من نيويورك “حتى لو قمت ببعض المحاسبة المسبقة، أعتقد أن كل طلب مقدم مكلف”.

وذكر راندي زيلين، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة كورنيل، لموقع “أكسيوس”: "لا أرى أن الرسوم التي سيتقاضاها أي شخص أقل من 250 ألف دولار إلى 500 ألف دولار" ما لم يتوصلوا إلى اتفاق مع المدعين العامين.

وحسب موقع “أكسيوس”، من المعروف أن ترامب بخيل في استخدام أمواله الخاصة لتغطية الرسوم القانونية، كما أنه يقاوم استخدام أمواله الخاصة لدعم حتى أقرب حلفائه.

ورفع حليف ترامب السابق مايكل كوهين دعوى قضائية في عام 2019، قائلًا إنه أبرم اتفاقًا مع منظمة ترامب تقضي بدفع تكاليف تمثيله والدفاع عنه في مختلف التحقيقات.

وذكر كوهين أن المنظمة توقفت عن دفع نفقاته القانونية بعد أن بدأ التعاون في التحقيقات المتعلقة بالرئيس السابق والممارسات التجارية للمنظمة.

فيما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن ترامب تجاهل أيضًا زملاءه الذين كانوا محوريين في جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 من خلال عدم دفع أجورهم مقابل عملهم.

ويواجه محامي ترامب السابق رودي جولياني "صعوبات مالية"، حسبما كتب محاموه في ملف في وقت سابق من هذا الشهر في قضية تشهير مدنية.

وتم اتهام جولياني مع ترامب و17 آخرين في جورجيا بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.

وبعد حث جولياني نفسه وابنه على الدعم المالي، من المقرر الآن أن يستعد ترامب لحملة بهدف جمع التبرعات بقيمة 100 ألف دولار من كل شخص لجولياني في نادي الرئيس السابق في بيدمينستر، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

فيما يتجه بعض المتهمين إلى التمويل الجماعي.

وكتبت جينا إليس، محامية ترامب السابقة، في منشور على منصة "إكس" أنها "تم إبلاغها بشكل موثوق بأن ترامب لا يمول أيًا من الذين وجهت إليهم اتهامات".

ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلب “أكسيوس” للتعليق.

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