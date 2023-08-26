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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن أدعمه..مرشح الرئاسة الأمريكية هاتشينسون يعلن موقفه بشأن قضايا ترامب

المرشح للرئاسة الأمريكية
المرشح للرئاسة الأمريكية آسا هاتشينسون

نفى المرشح للرئاسة الأمريكية وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون ،اليوم السبت ، دعمه للرئيس الأمريكي السابق وقال أن حملته اجتذبت آلاف المانحين الجدد بعد أن صرح المرشح الجمهوري للرئاسة في مناظرة الحزب الجمهوري بأنه سيقف بحزم في عدم دعم دونالد ترامب إذا أدين بارتكاب جرائم خطيرة.

وجاء ذلك رد هاتشينسون لقناة فوكس نيوز اليوم ، على سؤال حول دعمه لترامب إذا أدين بارتكاب جرائم خطيرة. 

وأضاف ان حملته تلقت ما يقرب من 4000 متبرع جديد نتيجة لظهوري في المناظرة.

وأكد هاتشينسون لعدة أشهر أنه لن يدعم محاولة ترامب لولاية ثانية في البيت الأبيض إذا أصبح الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري وأدين أيضًا بجناية.

ويمثل حاكم أركنساس السابق أقلية ضئيلة من مرشحي الحزب الجمهوري الذين لا يرغبون في قبول ترشيح آخر لترامب إذا تمت إدانته، وكان هاتشينسون وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي هما المرشحين الوحيدين اللذين لم ترفع أيديهما للإشارة إلى دعم ترامب عندما سأله المضيف المشارك للمناظرة بريت باير أثناء تواجده على خشبة المسرح يوم الأربعاء الماضي، بينما رفع كريستي قبضته ببطء ليصافح إصبعه بشكل غير ملتزم، وقف هاتشينسون وذراعيه مثبتتين بقوة على جانبيه.

وعلى الرغم من مواقفهما الفاترة تجاه ترامب، وقع كلا المرشحين على تعهد بدعم المرشح الجمهوري بغض النظر عمن يكون، وهو شرط أساسي حددته اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري للمشاركة في المناظرات الأولية.

و يحتل هاتشينسون المرتبة الثامنة بين مرشحي الحزب الجمهوري بنسبة 0.5 بالمائة، وفقًا لـ ريل كلير بوليتكس.

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