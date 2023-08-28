أحمد موسى عن منع إضافة الأزر على بطاقات التموين: قرار لا يخدم المواطن..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لا تواجه أزمة في إنتاج الأرز، ولدينا فائض من الإنتاج، موضحًا أن تصريح وزير التموين بعدم إضافة الأرز على بطاقة التموين للمواطنين، بسبب قيمة الـ50 جنيه المخصصة لكل مواطن، يطرح العديد من التساؤلات.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، عدة أسئلة لوزير التموين بشأن منع إضافة الأرز على بطاقة التموين، معقبا: «لو أسرة مكونة من 4 أفراد، إذا لها 200 جنيه سلع تموينية، ويجب ترك مساحة للأسرة لشراء ما تختاره، يا رب تشتري بيهم سمن أو زيت أو أرز».

وأضاف موسى أن المساحة المنزرعة بالأرز أكثر من 1.6 مليون فدان أرز، وفقا لتصريحات وزير التموين، وهي أكبر من الاستهلاك المحلي، ومنع إضافة الأرز على بطاقة التموين يطرح تساؤلات عدة نريد الحصول على إجابتها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر منعت تصدير الأرز لأنه من السلع الاستراتيجية، ومنع إضافة الأرز على بطاقة التموين لا يخدم المواطن، وشرائه من المجمعات الاستهلاكية بـ22 جنيه بدلا من 12 جنيه ببطاقة التموين لا يخدم المواطن.

ولفت أحمد موسى، إلى أن دعم السلع والخبز 127 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، موضحًا أنه يجب إعادة النظر مرة أخرى في قرار رفع الأرز من بطاقة التموين.

