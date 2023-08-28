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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد منع صرف الأرز على البطاقات..أحمد موسى لوزير التموين: قرار غير مدروس..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تعداد مصر يتجاوز 115 مليون نسمة، وتقوم الدولة باستصلاح العديد من المشروعات الزراعية للتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، والأرز يعد من السلع الاستراتيجية، معقبا: «مفيش أسرة في مصر مش بتاكل الرز».

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أحمد موسى عن منع إضافة الأزر على بطاقات التموين: قرار لا يخدم المواطن..فيديو

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب إعادة النظر مرة أخرى في قرار منع صرف الأرز على بطاقة التموين، لأن الأرز وجبة أساسية للمصريين، ولا يجب فرض سلع بعينها على المواطن.

وأضاف موسى، أنه طالما هناك اكتفاء ذاتي يجب إتاحة الأرز على بطاقة التموين، موضحًا أن الدولة مخصصة 127 مليار جينه دعما للسلع التموينية والخبز، معقبًا: «فيه مواطنين عايشين على سلع التموين دي».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن التوقيت الحالي بمنع صرف الأرز على بطاقة التموين غير مناسب وكان لابد من تأجيله للفترة المقبلة، مضيفًا: «الرئيس قرر تأجيل رفع أسعار الكهرباء، كان هيجرى ايه لو سبنا الأرز على البطاقة، والله ما هيحصل حاجة». 

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