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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالوهاب غنيم: مصر تتصدر الاقتصاد الرقمي إفريقيًا بعد مبادرة الرئيس السيسي 2018

الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي

أوضح الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أبرز الملاح في تقرير مؤسسة التمويل الدولية بشأن توقع تصدر مصر لدول أفريقيا في الاقتصاد الرقمي.

عبد الوهاب غنيم: الاقتصاد الرقمي قاطرة التنمية في العالم

وأضاف غنيم خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتصاد الرقمي هو قاطرة التنمية في العالم، وإذا كان الناتج المحلي الاجمالي في العالم كله 5 تريليونات دولار، فإن حجم الاقتصاد الرقمي ما يُقارب 50% ، لافتاً إلى أن هناك دولا مثل الصين تقدر بـ35%.

وأوضح أن أفريقيا أمامها فرصة كبيرة جدًا للتسارع في زيادة معدلات الاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة التحول الرقمي عام 2018م، واتخذت الحكومة خطوات كبيرة جدًا نحو الرقمنة وبناء مصر الرقمية بشكل عام.

وأشار إلى أن سرعة الإنترنت تطورت اليوم في مصر من سرعة 5 ميجا بايت/للثانية  إلى 46 ميجا بايت/الثانية، ومن ثم أصبحت مصر الأولى رقميًا في سرعة الإنترنت. 
 

الاقتصاد الرقمي العالم مؤسسة التمويل الدولية مصر القاهرة الإخبارية

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