الإصلاح والنهضة: قرارات دعم الصناعة ستعيد ترتيب هيكل الاقتصاد المصري

أشاد المهندس أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، وأمين اللجنة الاقتصادية بالحزب، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوافز تشجيع الصناعة في مصر.

إعادة ترتيب لهيكل الاقتصاد المصري

وأكد "عمرو"، أن ملف الاستثمار والصناعة على وجه الخصوص يحتل مكانة كبيرة ويتلقى دعما استثنائيا من الرئيس سواء من خلال القرارات الأخيرة أو بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن حوافز التصنيع من شأنها إعادة ترتيب لهيكل الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي أكثر من كونه اقتصاد ريعي أو خدمي وهو ما يدعو إليه الحزب دائما كأحد أهم توصياته الاقتصادية.

وشدد على أهمية دخول القرارات حيز التنفيذ سريعا وبإجراءات ميسرة وشفافة لتشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

