جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة نظمت اليوم الاثنين حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، وذلك استكمالًا لدور الجامعة المجتمعى في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينى جراء القصف الإسرائيلي الغاشم.

واكد الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادًا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، مشيرا إلى حرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.

واثنى رئيس الجامعة على الإقبال الكبير للتبرع بالدم من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى الذى عبر عن صورة مشرفة للتضامن الإنساني، والوعى المجتمعى بالقضية الفلسطينية.

على جانب آخر كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي، أكد حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.

وأشار الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.

وفي هذا الإطار انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لعدد 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.

وأوضح الدكتور إسلام ابو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

ومن جانبها أكدت د.صفاء حسن رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة على دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم.

وأضافت أنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.