أحمد حسن يكشف عن عدد مشجعي الأهلي في مباراة صن داونز القادمة

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عدد مشجعي النادي الأهلي في مباراة صن داونز على استاد القاهرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"رسميا.. 50 الف متفرج في لقاء الأهلي وصن داونز في ستاد القاهرة الدولي 👇".

وتغلب فريق صن داونز بهدف نظيف على الأهلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولةالدوري الأفريقي فى نسخته الأولى.

وأحرز ثابيلو ماسيكو هدف التقدم لفريق صن داونز من تسديدة قوية سكنت مرمي محمد الشناوى حارس مرمي فريقالكرة الاول بالنادي الأهلي.

ويلتقى الفريقان مساء الاربعاء المقبل باستاد القاهرة فى لقاء الاياب الذى يحتاج فيه الأهلي ال الفوز بفارق هدفين منأجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الافريقى .

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صنداونز الجنوبافريقي في إياب نصف نهائي الدروي الإفريقي.