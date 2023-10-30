لم تمنعه الدكتوراة من تطرف فكره.. مرشح رئاسي أمريكي يطالب بقطع رؤوس المقاومة

إنهاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين

لا يظهر أن الشهادات العلمية والتخصصات الجامعية العالمية فيصل في رقي الإنسان وأخلاقياته، بل قد يكون العكس هو الصحيح، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

في طلب غير متوقع، دعا المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راما سوامي بالقضاء على قادة حركة حماس .

قال راما سوامي: "على إسرائيل أن تعلق رؤوس قادة الحركة على أوتاد في قطاع غزة".

وأضاف راماسوامي: "لا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود قطاع غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم هجوم 7 أكتوبر".

واكد: "يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين".



وولد صاحب الأفكار المتطرفة، في سينسيناتي لأبوين مهاجرين هنديين، تخرج من كلية هارفارد بدرجة البكالوريوس في علم الأحياء وحصل لاحقا على درجة الدكتورا في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.

خلال فبراير 2023، أعلن راماسوامي ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية سنة 2024.