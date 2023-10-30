عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين

لم تمنعه الدكتوراة من تطرف فكره.. مرشح رئاسي أمريكي يطالب بقطع رؤوس المقاومة

راماسوامي
راماسوامي

لا يظهر أن الشهادات العلمية والتخصصات الجامعية العالمية فيصل في رقي الإنسان وأخلاقياته، بل قد يكون العكس هو الصحيح، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
في طلب غير متوقع، دعا المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راما سوامي بالقضاء على قادة حركة حماس .

قال راما سوامي: "على إسرائيل أن تعلق رؤوس قادة الحركة على أوتاد في قطاع غزة".

وأضاف راماسوامي: "لا أحب شيئا أكثر من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بوضع رؤوس أكبر 100 من قادة حماس على الأوتاد على طول حدود قطاع غزة لضمان عدم وقوع أحداث مماثلة لما حصل يوم هجوم 7 أكتوبر".

واكد: "يجب على إسرائيل التخلي عن حل الدولتين".


وولد صاحب الأفكار المتطرفة، في سينسيناتي لأبوين مهاجرين هنديين، تخرج من كلية هارفارد بدرجة البكالوريوس في علم الأحياء وحصل لاحقا على درجة الدكتورا في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل.

خلال فبراير 2023، أعلن راماسوامي ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري في الإنتخابات الرئاسية سنة 2024.

 

 

2024 7 أكتوبر التخصصات الجامعية الافكار المتطرفة البكالوريوس الحزب الجمهوري الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الحلم أصبح حقيقة.. اقتنى سيارة أحلامك بعد تفعيل مبادرة المصريين بالخارج

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بعد صورهما المثيرة للجدل.. طليق غادة عبد الرازق يكشف حقيقة ارتباطه بهذه الفتاة

فستانها قصير.. صاحب محل السيارات لامس مواطن عفة ضحيته ونزع ملابسها بالشارع

الحديد يرتفع 5 آلاف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تشيد بمصر لدورها في زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

وثيقة سرية إسرائيلية تكشف أكاذيب نتنياهو حول هجوم المقاومة الفلسطينية الكاسح

كيف يفيد تباطؤ الهجوم البري الإسرائيلي الولايات المتحدة؟

هل اكتشف الصهاينة كل الممرات السرية للمقاومة واستطاعوا تدميرها؟

اغتيالات ودسائس.. الاحتلال يجهز ضربة كبيرة لحماس.. اعرف التفاصيل

أمريكا تهاجم عناصر موالية لإيران في سوريا

مسؤول في البنتاجون يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

ترشيحاتنا

الكرة الذهبية.. ترتيب المراكز من 16 إلى 21 ومركز صادم لكريم بنزيما

نتنياهو: القضاء على حماس مسؤوليتي الشخصية ولن نوقف الحرب في غزة

الحكومة الإثيوبية تقتل عشرات المدنيين بطائرات مسيرة في ولاية أمهرة

ساندرز: إسرائيل ليس لها الحق في استخدام الدولار الأمريكي لق.تل آلاف الأبرياء بغزة

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تحرير المجندة من حماس

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير.. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري| شاهد

تاريخ صنعهم سيذهلك..كويتي يحتفظ بملابس والدته الفلسطينية.. شاهد ماذا قال؟

بملابس الهلال الأحمر.. ياسمين الخطيب بصور جديدة| شاهد

حسن أبو الروس بملابس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

أنت السبب في خراب بيتي .. زوجة الشاعر أمير طعيمة تهاجم الفنان أكرم حسني

مقطع فيديو يجمع نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو يثير الجدل.. تفاصيل

صدمة.. محمد صبحى: أنا ضد فكرة المقاطعة

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ