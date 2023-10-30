شاهد.. طبيب هندي يضرب مريضًا بشدة.. والسر مفأجاة

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طبييًا هنديًا يقوم بضرب مريضًا وتوبيخه بشدة داخل أرجاء مستشفى مهراجا يشوانتراو، برامندرا ثاكور.

وحسب ما ذكره موقع "India Today" فإن المريض البالغ من العمر 45 عامًا نقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو الذي تديره الدولة لعلاج كسر في العظام.

وكشف الطبيب أن سبب قيامه بهذا التصرف الصادم أن المريض أخفى عنهم مرضه الخطير والمعدي حيث أنه مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

انتشار الفيديو

وبعد انتشار مقطع الفيديو، صرحت المستشفي الهندي بإن الطبيب أصيب بصدمة لا سيما أن المريض عرض الطاقم الطبي كله للخطر من التقاط عدوى فيروس الإيدز المصاب به.

واضطرت الإدارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقه، حيث وقف الطبيب الموجود في قسم جراحة العظام والكسور، عن العمل على الفور، كما تم تشكيل لجنة من 3 أعضاء للتحقيق في القضية وتقديم تقرير في غضون 3 أيام.