الأهلي يخاطب كاف لإيقاف الأخطاء التحكيمية ضد الفريق

شارك الإعلامي أحمد شوبير منشور النادي الأهلي يخاطب كاف لإيقاف الأخطاء التحكيمية.

وكتب شوبير عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "الأهلي يخاطب «كاف» لإيقاف الأخطاء التحكيمية اتحاد العاصمة أرسل النادي صباح اليوم خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بخصوص الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق فريق الأهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الثلاث الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع | الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية يوم 2023/9/15، أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الإفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 2023/10/20،

وتابع : أخيرًا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بذات البطولة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس، كل هذه المباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الإفريقية.

وطلب النادي في خطابه من «كاف» اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الإفريقية".