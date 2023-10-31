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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تغير وجه القرى بأسوان .. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي

حياة كريمة بأسوان
حياة كريمة بأسوان

إنجازات ومشروعات متتالية نشهدها فى كل يوم بمختلف المحافظات داخل الجمهورية الجديدة. 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أراء العديد من أهالى أسوان وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما تشهده قراهم المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة سعيدة من ملحمة كبيرة من الإنجازات بتنفيذ الكثير من المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام داخل 39 قرية ، و 116 قرية فرعية ، و 380 نجعًا وكفرًا تابعًا فى 5 مراكز.

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حياة كريمة  

وقال ناصر عبد الحميد بأن مبادرة حياة كريمة أسهمت فى تحويل حياة آلاف المواطنين إلى واقع أفضل كانوا يتمنونه، وحياة آدمية متوافر فيها جميع الخدمات، بعدما وفرت مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن، إضافة إلى تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة فى جميع القطاعات.

فيما أوضح على عبده بأن المبادرة الرئاسية أسهمت فى إنشاء شبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى مد الطرق والكبارى، وإنشاء المجمعات الحكومية والوحدات الصحية، وجميعها مشروعات مهمة ساهمت فى تسهيل حياة المواطنين والتخفيف من الأعباء اليومية.
 

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جهود 

بينما قالت ناهد محمد بأن القرى فى عهد الرئيس السيسى تحولت من مناطق محرومة بلا خدمات ومبانى حكومية إلى قرى عامرة ومهيئة للعيش الكريم، لتصبح بذلك قرى جاذبه ، ونرسل تحية إحلال وشكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يشعر بمعاناة المواطن البسيط ويراعى مصالحه، فى كل القرارات التى يتخدها وتنفذها الدولة.

وفى نفس السياق قال ناجح محمد أن الإنجازات تحدث فى كل مكان داخل مركز كوم أمبو، وأبرزها محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى " بنبان " و " فارس " إلى جانب مشروعات الصرف الصحى ، وتطوير وتحديث المرافق العامة فى قريته والقرى المجاورة، ومن بينها مد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، ورصف الطرق، وصيانة أعمدة الإنارة، وشبكات الكهرباء. 

كما أكد صالح أبو جمعه بأن حياة كريمة ساهمت فى رفع كفاءة وتطوير وإنشاء وتجديد الملاعب ومراكز الشباب، وهى خطوة تخدم الأطفال والأجيال الجديدة، وتضمن لهم وجود أماكن مؤهلة لممارسة الرياضة وقضاء أوقات الفراغ، وتوجيه طاقاتهم لأمور نافعة. 

وأضاف بأن هناك إنجازات أخرى مثل مد الكبارى العملاقة التى تربط بين قرى شرق وغرب النيل، كوسيلة آمنة للانتقال بدلًا من المعديات النهرية البدائية، التى كانت تعرض حياة السكان لخطر الغرق. 

وقال: نشكر الرئيس السيسى على جميع المشروعات التى تحققت فى عهده، وكانت أحلاماً كنا نحسب تحقيقها حاجة مستحيلة، لكن كل هذا تغير فى عهد الرئيس سند الغلابة الحقيقى. 

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