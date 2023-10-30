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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد البنك الدولي.. تحذير جديد لمنظمة التجارة العالمية من حرب الصهاينة

التجارة العالمية
التجارة العالمية

حذرت منظمة التجارة العالمية من خطر العدوان الذي تقوم به حكومة الإحتلال ضد غزة والمدنيين العزل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

اعتبرت المنظمة أن الحرب ستؤثر على النمو العالمي وأن خطرها سيكون أكبر  إذا امتدت بشكل أوسع عبر منطقة الشرق الأوسط.


وعبرت المنظمة عن أملها ألا يتوسع  مجال الحرب العدوانية، مؤكدة على أن وقف التصعيد والسلام هو الخيار المناسب.

يأني ذلك فيما حذر  أيضًا البنك الدولي من أن  الحرب ستؤثر على الاقتصاد العالمي خاصة إذا امتدت على نحو أوسع  فى منطقة الشرق الأوسط ، وأن ذلك سوف يرفع النفط لما فوق المائة دولار.
 

ارتقى أكثر من 8300 شهيد في غزة بسبب حرب الإبادة التي يشنها الإحتلال وفق ضوء أخضر أمريكي لا يردع العدوان ولايوقفه.

منظمة التجارة العالمية العدوان الاحتلال ضد غزة

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