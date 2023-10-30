الكرة الذهبية.. آيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم

فازت آيتانا بونماتي متوسط ميدان منتخب إسبانيا وفريق برشلونة النسائي، بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في العالم عن موسم 2022-2023، في حفل جائزة الكرة الذهبية.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

أفضل لاعبة في العالم

وظفرت بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في العالم للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما قادت منتخب بلادها للتتويج ببطولة كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في التاريخ.

كما قادت أيضًا فريقها برشلونة للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.