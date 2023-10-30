أول رد فعل من محمد صلاح بعد احتلاله المركز الـ11 بجائزة الكرة الذهبية

نشر نجم ليفربول محمد صلاح صورة جديدة من إحدى مباريات فريقة عبر حسابة بموقع انستجرام.

واحتل المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، المركز الحادي عشر في سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”، لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022-2023.

ومن المقرر الكشف الليلة، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في حفل يُقام في مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحل صلاح في المركز 11 بعد تسجيله 34 هدفًا، إضافة لصناعته 20 آخرين في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز الخامس في نسخة الموسم قبل الماضي 2021-2022.