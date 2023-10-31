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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. اليوم.. ختام فعاليات معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس.. ننشر رابط نتيجة التظلمات لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بكليات التجارة

أخبار التعليم
أخبار التعليم

‎نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. ختام فعاليات معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس

‎يختتم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس" معرض المنتجات المصرية" دعم المنتج الوطنى وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس.

 

جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب ... اليوم

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

كل ما تريد معرفته حول تفاصيل انطلاق الأسبوع التوظيفي بجامعة عين شمس

تنطلق اليوم السبت  فعاليات الأسبوع التوظيفى لجامعة عين شمس ” Career Week 2023 ” في نسخته الثانية، والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ريم الكباريتي، المدير التنفيذي لرابطة خريجي الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف.

 

ننشر رابط نتيجة التظلمات لاختبارات الدبلومات و المعاهد الفنية للالتحاق بكليات التجارة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نتيجة التظلمات لاختبارات الدبلومات و المعاهد الفنية للالتحاق بكليات التجارة https://is.gd/ioR8O1

 

جامعة القاهرة تكشف سبب إطلاق مبادرة "محميات بلادي"| تفاصيل

أطلقت جامعة القاهرة مبادرة "محميات بلادي" وذلك بهدف رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية حول أهمية المحميات الطبيعية المصرية وطرق الحفاظ عليها.

 

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