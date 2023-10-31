علاء إبراهيم يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي أمام صن داونز

انتقد علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، الأداء الذي قدمه الفارس الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بالمباراة التي جمعت بينهما، الأحد الماضي، في الدوري الإفريقي.



وقال علاء إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أداء الأهلي أمام صن داونز لم يكن على المستوى المأمول، والأهلي كان متحفظا دفاعيا بشكل مبالغ فيه.

وتابع :" كولر لديه أزمة في الجوانب الدفاعية منذ توليه المسئولية مع الأهلي ، وكان يجب على الأهلي أن يكون أكثر طمعا في تحقيق نتيجة جيدة ضد صن داونز".

وأوضح علاء إبراهيم، إن هناك عدد من لاعبي الأهلي ظهروا بشكل متواضع، وأفشة لم يكن له دور خلال لقاء صن داونز.

وواصل :" تبديلات الأهلي أمام صن داونز لم تكن جيدة، والفريق الأحمر زاد موقفه صعوبة في مواجهة الإياب ، منافسنا أهدر فرص أسهل من الكرة التي سجل منها هدفه أمام الأهلي ".

وأكمل:" تسجيل الأهلي هدف مبكر أمام صن داونز قد يكلف الفريق الكثير، وعلى الأهلي أن يلعب بشكل متوازن، كما يجب عليه أن يحترم صن داونز بشكل أكبر مما فعل في جنوب أفريقيا".

وشدد :" الأهلي إذا هاجم بضراوة أمام صن داونز ستظهر ثغرات دفاعية، كما أننا نواجه أزمة في مركز المهاجم الصريح ولا أعلم كيف يتم حلها، فالأهلي يستحق مهاجم كبير وموديست حتى الآن غير مقنع".

وأتم قائلا:" المباراة ستكون صعبة للغاية، وأتمنى في النهاية أن يفوز الأهلي بالمباراة ويتأهل للنهائي".