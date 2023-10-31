أسامة خليل: الإسماعيلي يعاني أزمة في قطاع الناشئين بسبب السمسرة والمجاملات

كشف أسامة خليل، نجم الإسماعيلي السابق، سبب الأزمة التي يعيشها الدراويش خلال المواسم السابقة.

وقال أسامة خليل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" هناك قلة مواهب في الكرة المصرية في الفترة الحالية، وهناك أسماء مؤثرة في تاريخ الإسماعيلي رفعت يدها عن مساعدة النادي وهذا أمر محزن".

وواصل: "الإسماعيلي أصبح معرضا بشكل كبير لوسائل التواصل الاجتماعي وما يكتب فيها، كما أنه يعاني من أزمة في قطاع الناشئين؛ بسبب المجاملات".

وشدد أسامة خليل، على أن: "السمسرة وقطاع الناشئين داخل الإسماعيلي، أصبحا مصدر رزق للبعض، وليس من العدالة تحميل مجلس الإدارة الحالي نتائج أخطاء المجالس السابقة".