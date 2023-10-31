شهداء الأقصى وسرايا القدس تعلنان عن استهداف قوة لجيش الاحتلال بالشويكة بطولكرم

أعلنت كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس اليوم الثلاثاء، عن استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي في حي الشويكة بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وياتي ذلك ردا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في الضفة الغربية وشنت حملة مداهمة واعتقالات

وأفادت شبكة CNN في سديروت، إسرائيل، بسماع دوي إطلاق قذائف مدفعية كثيف بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال نيك روبرتسون، محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية بشبكة CNN، إنهم سمعوا نيران مدفعية ثقيلة متواصلة من موقعهم على بعد حوالي ميل واحد من الحدود مع غزة أثناء تصوير فيلم 'المصدر' مع كايتلان كولينز.

وقال روبرتسون إن المدفعية كانت ثابتة خلال الساعة الماضية، لكنها زادت في الآونة الأخيرة.