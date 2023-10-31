حازم حسني: مصر أصبحت ملتقى العالم بالرماية بعد تنظيمها بطولة أفريقيا |خاص

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن مصر لها صيت كبير فى تنظيم البطولات، مشيرا إلى أنه على مدار 3 سنوات تم تنظيم 11 بطولة دولية، وبالتالي تم اكتساب خبرة كبيرة جدا لكيفية استضافة ضيوف معهم أسلحة وذخائر ومعدات.

وأضاف اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، خلال تكريمه بندوة “صدى البلد”: “ كان هناك نجاح كبير لنا فى بطولة إفريقيا للرماية 2023، ومصر لديها أكبر وأفضل وأحدث ميدان على مستوى العالم، وهذا كان فخر لنا أمام كل الدول الموجودة، بمشاهدة قارة إفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان”.

وأشار اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إلى أن مصر حصلت على 38 ميدالية في البطولة، لافتا إلى أن جميع المسابقات شاركنا فيها، ولديها جزأين، الأول: المقاعد وكانوا عبارة عن 11 راميا، وباقي الميداليات كانت عبارة عن فرق”.

كرم موقع " صدى البلد" الإخباري، اتحاد الرماية المصري برئاسة اللواء حازم حسني ومنتخب الفراعنة بعد الانجاز الكبير ببطولة افريقيا للرماية بعد تصدر الترتيب العام برصيد 38 ميدالية متنوعة.

ويحرص "صدى البلد" على تكريم المواهب المصرية في جميع الألعاب الرياضية، خاصة وأن منتخب مصر للرماية حقق انجاز غير مسبوق بحجز 11 مقعدا قابلين للزيادة في دورة الالعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وسيطرت مصر على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، حيث حصدت 38 ميدالية ملونة، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، لتخطف الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وأقيمت البطولة الافريقية للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

ونجح أبطال مصر في حجز 11 مقعدا في أولمبياد باريس 2024، وهم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كُريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس، عمر أكيد (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.