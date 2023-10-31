عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم حسني: مصر أصبحت ملتقى العالم بالرماية بعد تنظيمها بطولة أفريقيا |خاص

صدى البلد

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن مصر لها صيت كبير فى تنظيم البطولات، مشيرا إلى أنه على مدار 3 سنوات تم تنظيم 11 بطولة دولية، وبالتالي تم اكتساب خبرة كبيرة جدا لكيفية استضافة ضيوف معهم أسلحة وذخائر ومعدات.

وأضاف اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، خلال تكريمه بندوة “صدى البلد”: “ كان هناك نجاح كبير لنا فى بطولة إفريقيا للرماية 2023، ومصر لديها أكبر وأفضل وأحدث ميدان على مستوى العالم، وهذا كان فخر لنا أمام كل الدول الموجودة، بمشاهدة قارة إفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان”.

وأشار اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إلى أن مصر حصلت على 38 ميدالية في البطولة، لافتا إلى أن جميع المسابقات شاركنا فيها، ولديها جزأين، الأول: المقاعد وكانوا عبارة عن 11 راميا، وباقي الميداليات كانت عبارة عن فرق”.

كرم موقع " صدى البلد" الإخباري، اتحاد الرماية المصري برئاسة اللواء حازم حسني ومنتخب الفراعنة بعد الانجاز الكبير ببطولة افريقيا للرماية بعد تصدر الترتيب العام برصيد 38 ميدالية متنوعة.

ويحرص "صدى البلد" على تكريم المواهب المصرية في جميع الألعاب الرياضية، خاصة وأن منتخب مصر للرماية حقق انجاز غير مسبوق بحجز 11 مقعدا قابلين للزيادة في دورة الالعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وسيطرت مصر على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، حيث حصدت 38 ميدالية ملونة، بواقع 20 ذهبية و7 فضيات و11 برونزية، لتخطف الصدارة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.

وأقيمت البطولة الافريقية للرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

ونجح أبطال مصر في حجز 11 مقعدا في  أولمبياد باريس 2024، وهم: عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، إبراهيم كُريم، الزهراء شعبان، مريم طارق، نور عباس، عمر أكيد (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

اللواء حازم حسني الزهراء شعبان الإتحاد المصري والإفريقي للرماية باريس 2024 بطولة أفريقيا للرماية 2023 بطولة إفريقيا للرماية بطولة افريقيا بطولة العالم حازم حسني تنظيم البطولات هشام محمد رئيس الإتحاد المصري والإفريقي للرماية على مستوى موقع صدى البل منتخب مصر للرماية منتخب مصر منتخب الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

ترشيحاتنا

كشف أخبار مزيفة.. ونقابة الصحفيين الفلسطينيين: الإعلام الغربي بث أكاذيب لصالح إسرائيل

هل يجوز للرجل صلاة الفجر في المنزل؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

مكفرات الذنوب والكبائر.. 10 كلمات تزيل الخطايا بسرعة فائقة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا في الزمالك

عشرات الشهداء والجرحى في قصف على معظم مناطق قطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف منزل بحي الزهار بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ