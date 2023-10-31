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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تنظم دورة تدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع

صدى البلد

 

 افتتحت   الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم الدورة التدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع للشباب الجامعي.

 

 

وذلك تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وحاضر خلال الدورة التدريبية الدكتور محمد ابو العلا الأستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، وقام بشرح مفهوم التطوع وأهميته في خدمة المجتمع المحلي بشكل عام، واستعرض أنواع التطوع (الفردي والجماعي) مضيفًا أن أشكال التطوع تتضمن التطوع الشبكي، والتطوع المؤسسي. كما تطرق في الحديث عن أهداف التطوع والتي منها تنمية المهارات الشخصية والاحساس بالمسئولية الإنسانية.

 

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