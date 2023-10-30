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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم: ندوة عن دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب

طلاب الجامعة اثناء
طلاب الجامعة اثناء الندوة

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني ندوة تعريفية عن "دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب وحفل تخرج الدفعة الأولي من طلاب المركز الجامعي للتطوير المهني" ، تحت رعاية د. ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د. عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

بحضور د. عماد عبدالسلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، د. مصطفي هلال نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم د. اسلام عادل مسئول التوظيف وإدارة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدد من رواد الأعمال والطلاب وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ بالمكتبة المركزية.

 

أشار د. عماد عبدالسلام إلى أن مراكز التطوير المهني الجامعية تم إنشاؤها بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل لتدريب شباب قادر على مواكبة التطور خلال فترة تدريبية تؤهلهم لذلك، موجهًا الشكر إلى القيادات الجامعية على تقديم الدعم الدائم للمركز.

وأضاف أنه تقدم أكثر من ٤٠٠٠ طالب للتدريب بالمركز، وقد وقع الاختيار علي أفضل ٣٠٠ طالب من الطلاب المتميزين.

 

وأوضح د. مصطفي هلال خلال حديثه الدور الريادي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مساندة الأفكار القابلة للتنفيذ في بيئة العمل الحر، مستعرضًا أوجه مواجهة التحديات وخلق أفكار قابلة للتنفيذ وخطوات البدء في تنفيذ تلك المشروعات وخطط العمل ودراسات الجدوي.

 

وخلال الندوة قام الحضور بتسليم شهادات اجتياز التدريب لأكثر من ٢٥٠ متدربًا من الدفعة الأولى لطلاب المركز الجامعي للتطوير المهني.

 

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