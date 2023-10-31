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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: سيناء بقعة غالية من أرض مصر وتشهد حراكا استثماريا كبيرا

المهندس كريم إمام،
المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن

قال المهندس كريم إمام، أمين الشباب بحزب حماة الوطن إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى سيناء وتفقده لعدد من المشروعات القومية هو تأكيد للعالم أن مصر وطن آمن بأبنائه، عامر بجهودهم وزاخر بأفكارهم. 

وأضاف إمام في بيان له اليوم أن مصر بذلت جهودا مضنية في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب وجماعات الشر، وفي وقت قياسي استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وتنشئ مشروعات ضخمة وتعمر وتبني وتُرسي قواعد البنية التحتية لأهالي سيناء الكرام. 

 

وأكد أمين شباب حزب حماة الوطن أن سيناء تمتلك من المقومات والكنوز ما يجعلها أرضا خصبة للاستثمار في شتى المجالات، مشيدا بتحركات الدولة المصرية في هذا الصدد والعمل على ربطها بمدن القناة والدلتا وجميع أنحاء مصر، فسيناء ليست فقط وجهة سياحية وإنما وجهة اقتصادية وأمنية وتاريخية مهمة لذا تحظى باهتمام كبير وخاص. 

وتابع: هذه البقعة من أرض الوطن كانت ولازالت وستظل قطعة ثمينة غالية على قلب كل مصري، يحرص الجميع على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها. 

وأشار إمام إلى أن سيناء تشهد اليوم حراكا استثماريا كبيرا سياحيا وصناعيا حيث تم تدشين حزمة من المشروعات الصناعية تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعي للغزل والنسيج، ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج، فضلا عن إنشاء ثلاثة محاور، وإنشاء 6 أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي الدولة عبر قناة السويس بعد سنوات من التهميش، حيث ربطت تلك الأنفاق سيناء بكافة مدن مصر، وخلقت بيئة صالحة للاستثمارات في شمال ووسط سيناء.

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