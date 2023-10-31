تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الثلاثاء" مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، والمستثمرين الأفراد المصريين فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب الأفراد نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 60 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 536ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر49 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4ر4 مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30 / بنسبة 78ر3 % ليصل إلى مستوى 65ر22550 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70 / بنسبة 15ر2 % ليبلغ 84ر4325 نقطة، فيما تراجع مؤشر /إيجي إكس100/ الأوسع نطاقا بنحو 81ر2 % ليصل إلى 59ر6476 نقطة.