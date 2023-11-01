سمكة قرش تلتهم رجلا أثناء سباحته جنوب أستراليا

كشفت لقطات صادمة لحظة هجوم سمكة قرش بيضاء كبيرة رجلاً حتى الموت.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، لم يذكر اسمه، ضحية الهجوم الذي وقع في خليج ستريكي في جنوب أستراليا خلال الليل، لكن لم يتم العثور على جثته.

والشيء الوحيد الذي تم العثور عليه هو أجزاء من لوح التزلج الخاص بالرجل، وعليها علامة عض ضخمة، بينما يزعم راكب أمواج قريب أنه قام بتصوير الوحش بعد لحظات من الهجوم، والذي يظهر سمكة القرش العملاقة وهي تسبح بعيدًا.

سمكة قرش تلتهم رجل اثناء سباحته بهه الدولة

وقال جيف شموكر، في حديثه للأخبار المحلية: “لقد هاجمت سمكة القرش ضحيتها من الجنب، حيث ظلت الرجل يغطس اسفل المياه مرة ثم تصعد مرة أخرى ثم نزل للأسفل مرة أخرى، وكان هذا آخر ظهر فيها الرجل خلال هجوم سمكة القرش عليه”.

فيما يظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سمكة قرش ضخمة تسبح في المنطقة التي يُعتقد أن الرجل تعرض للهجوم فيها. ويبدو أن وحش الماموث، الذي يظهر بسرعة على الكاميرا، يدور حول مكان محدد، ويصعد إلى السطح لبضع ثوان فقط، لكنه يختفي في البحر الأزرق العميق مرة أخرى.