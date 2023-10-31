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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض جلدي مزمن| 7 أنواع مختلفة من الصدفية.. تعرف عليها

أنواع مرض الصدفية
أنواع مرض الصدفية

يعتبر مرض الصدفية هو مرض جلدي مزمن غير معدٍ، يُصيب الجلد، ويحدث بسبب زيادة في نشاط الجهاز المناعي في الجسم، فيسبب سرعة نمو خلايا الجلد.

 

أنواع مرض الصدفية

 

ويتجدد الجلد بشكل طبيعي كل ٣- ٤ أسابيع، لكن في حالة الصدفية فإن هذه العملية تستغرق ٣- ٧ أيام تقريبًا، أي أن المصابين بالصدفية لديهم فرط إنتاج خلايا الجلد، مما ينتج عنه تراكم طبقات الجلد وظهور أعراض الصدفية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويمكن أن يُصاب  الأطفال والمراهقون بالصدفية، ولكنه غالبًا يصيب البالغين بشكل أكبر، وتوجد عدة أنواع من الصدفية، وقد يصاب الأشخاص بنوع واحد أو نوعين معًا، أو قد يتغير نوعها، وقد تتطور لتصبح نوعًا آخر أكثر شدة، وتشمل هذه الأنواع ما يلي:

 

_ الصدفية القشرية: 

هي أكثر أنواع الصدفية شيوعًا، وتسبب ظهور طبقات رقيقة وجافة وحمراء من الجلد، تكون مغطاة بقشور فضية، عادة ما تتطور البقع بشكل متماثل على الجسم، وتميل إلى الظهور على فروة الرأس والجذع والأطراف، وخاصة المرفقين والركبتين.

 

_ الصدفية النقطية: 

ويصيب هذا النوع غالبًا الشباب والأطفال، وتتهيج غالبًا بسبب العدوى البكتيرية (مثل: عدوى البكتيريا العقدية التي تصيب الحلق)، وتظهر في منطقة الجذع والأطراف.

 

_ الصدفية البثرية: 

يتكون هذا النوع من فقاعات مليئة بالصديد (بثور) على سطح الجلد، وتظهر بأشكال مختلفة في مناطق مختلفة من الجسم، وعادة ما يصيب هذا النوع اليدين والقدمين، ويمكن أن تتشقق هذه البثور، مسببة شقوقًا مؤلمة في الجلد.

 

أنواع مرض الصدفية

 

_ الصدفية العكسية: 

وتظهر على شكل بقع كبيرة وحمراء بالجلد، وتوجد في مناطق الثنيات بالجلد (مثل: الإبطين، الفخذين، تحت الثدي)، وتزداد الحالة سوءًا مع الاحتكاك والتعرق.

 

_ صدفية محمرة للجلد (نادرة): 

وتتميز باحمرار الجلد المتقشر في معظم أنحاء الجسم، ويمكن أن تحدث بسبب حروق الشمس أو بعض الأدوية (مثل: الكورتيكوستيرويدات)، غالبًا ما تتطور عند الأشخاص المصابين بنوع مختلف من الصدفية التي لا يمكن السيطرة عليها، ويمكن أن تكون خطيرة.

 

_ صدفية الأظافر: 

ويعاني بعض الأشخاص المصابين بالصدفية من مشكلات في الأظافر، تظهر في صورة حُفَرٍ صغيرة أو خدوش فوق سطح الأظافر. قد تتخذ الأظافر اللون البني الداكن أو قد تنفصل عن قاعدة الظفر.

 

_ التهاب المفاصل الصدفي: 

ويُصاب بعض الأشخاص الذين يعانون الصدفية بنوع من التهاب المفاصل، إذ تظهر هذه الالتهابات غالبًا في صورة ألم وتورم وتصلب في المفصل، خاصةً مفاصل الأصابع، أو الشعور بألم في الكاحل.

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