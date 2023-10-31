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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جباليا

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

يدين حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

ويضيف الحزب، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا زالت تتجاهل المناشدات والدعوات بوقف العدوان، وتسعى لارتكاب مزيد من المجازر في حق المدنيين الفلسطينين.

ويحذر حماة الوطن، من حالة الصمت الدولي أمام هذه الجرائم في حق الإنسانية، والتي قد تؤدي لمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، بما يؤجج وتيرة العنف والصراع في المنطقة.

ويدعو الحزب كافة القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي مخيم جباليا حزب حماة الوطن القدس

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