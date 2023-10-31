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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: علماء وزارة الأوقاف يقومون بدور إيجابي لنصرة غزة

قافلة وزارة الأوقاف
قافلة وزارة الأوقاف

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا في حاجة إلى المشورة النفسية خاصة في ظل هذه الظروف، فلا يوجد إنسان إلا ويعاني بسبب الأحداث في غزة.

وأضاف خالد الجندي، في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن المسلمين يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني ولكن لا يقدرون على ذلك الآن .

وأشار إلى أن علماء وزارة الأوقاف يقومون بدور إيجابي لنصرة أهلنا في غزة، فقد وجه وزير الأوقاف، القافلة الأولى للمساعدات والتي انطلقت إلى معبر رفح اليوم.

وتشمل قالة الأوقاف، 200 طن من السلع الغذائية مقدمة من الوزارة إلى أهالينا في قطاع غزة، محملة على عدد من الشاحنات وعلى رأسهم علماء وزارة الأوقاف.

كما يتم الإعداد حاليا على إعداد قافلة من 50 طن من اللحوم موجهة إلى أهالينا في غزة، نشكر المساهمين والقائمين عليها وعلى رأسهم وزير الأوقاف.

قافلة الأوقاف إلى أهل فلسطين

انطلقت اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات وزارة الأوقاف إلى معبر رفح تحمل مائتي طن سلع غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف المصرية لأهالينا في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة :ستنطلق غدًا الأربعاء  القافلة الثانية محملة بخمسين طن لحوم لأهالي القطاع.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحفاظ على الوطن جزء من صميم عقيدتنا، وأن الشهادة في سبيل الوطن من أرفع درجات الشهادة في سبيل الله (عز وجل)، وأن التشبث بالأرض والشهادة في سبيل الدفاع عنها من أعلى درجات الشهادة.

وثمن وزير الأوقاف، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلامه الواضح والصريح من أن سيناء خط أحمر، ولن تكون وطنا بديلا لأحد، وحينما ننظر إلى التاريخ نرى أن كل القوى الاحتلالية تكسرت تاريخيا على أبواب مصر بدءا من التتار، وصولا إلى هذا المخطط الذي لا يقل همجية عن ما كان يحدث أيام التتار، وبفضل الله تحطم على أرض مصر.

وأكد “جمعة” أن توقيع معظم علماء العالم وبخاصة كبار علماء فلسطين يؤكد إجماع كل العلماء على رفض التهجير لمصر، وأننا ندرك أن هذا تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء لآمال الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، فسيناء لن تكون لأحد.

وأضاف، أن إعلام الشعوب جزء لا ينفصل عن المنظومة الإعلامية، بالدخول بكل اللغات علينا أن نستنكر كل ما يحدث للفلسطينيين، فما يحدث في فلسطين لا يمكن للعالم أن يتقبله في أي بقعة من العالم، وهنا نقول: أليس أطفال فلسطين أطفالا؟ أليس ما يحدث لهم من قتل وتشريد جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية؟ موضحا أن الدين والوطن لا ينفكان فلا بد للدين من وطن يحمله ويحميه وينطلق به.

وأكد وزير الأوقاف، أن قرار الحرب والسلم والتعبة العامة أو الجزئية ليس لآحاد الناس ولا لفريق منهم إنما هو قرار الدول يقدره أولو الأمر، وليس آحاد الناس، فقيادة الدول والعبور بها إلى بر الأمان يحتاج إلى تراكم خبرات وتوفر معلومات تمكن ولي الأمر من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

 

خالد الجندي المشورة النفسية غزة الشعب الفلسطيني

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