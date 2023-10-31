وزير الداخلية التونسي يعزل مديري أجهزة الاستخبارات بعد هروب 5 سجناء

أصدر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، قرارا بإقالة مديري أجهزة الاستخبارات بعد هروب 5 سجناء من سجن قرب العاصمة تونس.

وأكد الناطق الرسمي باسم السجون و الإصلاح التونسية رمزي الكوكي لإذاعة "أي اف ام" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية باذن من وزير العدل .

وفر 5 عناصر خطيرة من السجن المدني بالمرناقية فجر اليوم الثلاثاء، وهم عامر بن الهاشمي بن الحبيب البلعزي وأحمد بن محمد بن الطيب المالكي ورائد بن عز الدين بن الاظعر التواتي وعلاء الدين بن عبد الرزاق بن يوسف غزواني ونادر بن حسن بن محمد الغانمي.