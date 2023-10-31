عاجل.. فيفا يعلن استضافة السعودية لكأس العالم 2034

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تنظيم المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على “إنستجرام”: "سيتم تنظيم أعظم عرض على الأرض من قبل 🇨🇦 كندا و🇲🇽 المكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 - في أمريكا الشمالية".

وأضاف: "من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا) - مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي و الأوروجواي) - في عام 2030 وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034".

وأردف: "ستشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة - وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا".

وزاد: "تمت الموافقة على عمليات تقديم العروض بالإجماع من خلال مجلس FIFA - حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة - بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة. شكرا لكل من شارك في هذا التبادل الإيجابي".

وأوضح أن كرة القدم توحد العالم بشكل لا مثيل له في أي رياضة أخرى، وكأس العالم لكرة القدم هو العرض المثالي لرسالة الوحدة والشمول، فضلاً عن تقديم توضيح مهم لكيفية التقاء الثقافات المختلفة معًا وتمكنها من التعلم وفهم بعضها البعض بشكل أفضل".

واختتم: "وبينما نعيش في عالم منقسم وعدواني بشكل متزايد، فإننا نظهر مرة أخرى أن كرة القدم، الرياضة العالمية الرائدة، تتحد بشكل لا مثيل له. نحن جميعاً نحتاج إلى مناسبات الوحدة هذه، وبطولات كأس العالم المقبلة توفر قوة فريدة من نوعها لتحقيق الخير في هذا الصدد".

انتهى مساء اليوم الثلاثاء، باب الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أنه تلقى طلبًا وحيدًا لاستضافة المونديال.

وأوضح “فيفا”، أن الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة كأس العالم، جاء من طرف االاتحاد السعودي لكرة القدم.

ملف المملكة العربية السعودية وحيدًا في المونديال

يأتي ذلك بعد تأكيد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عدم تقدمهم بطلب لاستضافة المونديال، ليُصبح ملف المملكة العربية السعودية وحيدًا في السباق.

وسيتم التصديق على البلد التي ستستضيف المونديال، في الربع الأخير من العام المقبل، لتصبح السعودية ثالث دولة عربية تنظم كأس العالم بعد قطر في 2022، والمغرب في نسخة 2030 المقبلة.