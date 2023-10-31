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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: توقيع عقد إنشاء محطة معالجة صرف العجميين بتكلفة 11.5 مليون يورو

مهندس محمد عبد الجليل
مهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الفيوم اثناء التوقيع

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة الجديدة والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع إيتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية عقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي العجميين بمركز ابشواي والبالغ تكلفتها ١١,٥ مليون يورو بطاقة تصميمة ١١،٠٠٠ م٣ يومي وتوسعات تصل الى ٢٢،٠٠٠ م٣ يومي بنظام الحمأة النشطة التقليدية وتطوير منظومة تجفيف الحمأة لتخدم كافة المحطة ليتم ربطها مع عزبة ابو سعدة ابراهيم وعزبة ابو نصار وعزبة العيسوي مرورا بالناصرية بالاضافة الى استمرارها في خدمة قرى العجميين وتلات وطبهار وجردو. 

 

 

وذلك ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الإتحاد الأوروبي  

 

وأوضح النجار أن المشروع يعد  احدى مشاريع  برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم  في ضوء اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وأيضا تحسين الظروف والمعالم البيئية بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير و تنفيذ بنية تحتية متكاملة لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة حيث ان الهدف الرئيسي لهذه المشاريع هو التوسع وتسهيل الوصول الى خدمات الصرف الصحي الى المناطق الريفية بحيث تزيد التغطية من ٤٨ ٪إلى ٨٦ ٪  وسيقوم البرنامج بتوفير الخدمة لنحو ۹۰۰ الف مواطن من أبناء محافظة الفيوم  ، كما ان المشروع سيقوم بالمساعدة في تخفيف التلوث عن بحيرة قارون و التي تمثل ثالث اكبر البحيرات بالجمهورية وذلك من خلال انشاء توسعة واعادة تاهيل محطات جديدة لمعالجة الصرف الصحي. 

 

وصرح النجار بأن إجمالي مشروعات إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بلغت ٨ محطات تم  الانتهاء من توقيع ٦ عقود محطات معالجة( ابشواي- كفر محفوظ -العجميين -اللاهون - ابوشنب - زاوية الكرادسة) وجاري التجهيز لتوقيع عقود محطة معالجة العدوة وقحافة.

 

حضر توقيع العقد المهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة والمهندس أحمد بهجت مدير تطوير الأعمال بإيتوس

 

مياه الفيوم: بروتوكول تعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا

 

 

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