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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالبة من الفلبين: استفدت من الأزهر كثيرا والشعب المصري يحب المزاح

الطالبة كوثر عبد
الطالبة كوثر عبد الفتاح

قالت الطالبة كوثر عبد الفتاح، إحدى الطالبات الوافدات إلى الأزهر الشريف، من دولة الفلبين، إنها ولدت في مصر وتتحدث اللغة العربية بطلاقة سواء اللغة العامة أو الفصحى.

وأضافت كوثر عبد الفتاح، في تصريح خاص لصدى البلد، أنها تدرس في السنة الثانية بكلية الدراسات العليا قسم أصول اللغة، منوها أنها استفادت المنهج الوسطي في الأزهر الشريف، بجانب القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وأشارت إلى أن الأزهر الشريف، يتميز بدراسة العلوم الشرعية في كل الكليات، منوهة أن المنهج الأزهري هو منهج وسطي ولا صحة لما يروج عنه أنه يدعو إلى التطرف.

وذكرت أن الذي يدرس في الأزهر الشريف، يزود بمعلومات كثيرة بخلاف زميله الذي يدرس في جامعة أخرى، وذلك ينطبق على الدراسة بالجامعة أو الدراسة في التعليم قبل الجامعي.

وذكرت كوثر عبد الفتاح، أن الشعب المصري شعب خفيف بطبعه ويحب المزاح، والتعامل مع المصريين سهل جدا، حتى أنها أخذت وتطبعت بطباع المصريين.

ونصحت الطالبة الفلبينية، جميع الطلاب والطالبات بالدراسة في الأزهر الشريف، منوهة أن هناك أخبار خاطئة تروج عن الدراسة بالأزهر وهي أنه يروج للمذهب الشيعي ويخطئون الأزهر فيانه يدرس المنهج الفلسفي.

وأكدت الطالبة الفلبينية، أن هذه الأخبار خاطئة ولا صحة لها، فالأزهر بعيد كل البعد عن المذهب الشيعي بل إن منهجه وسطي ومعتدل، كما أن دراسة الفلسفة لها هدف وهي معرفة الجوانب الفلسفية وكيفية الرد على أصحاب الفكر المتشدد.

الطالبات الوافدات الأزهر الفلبين اللغة العربية المنهج الوسطي

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