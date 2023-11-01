أحمد هارون: الحرب النفسية هدفها نشر طاقة الذل في مختلف الدول العربية|فيديو

قال الدكتور أحمد هارون مستشار الصحة النفسية و العلاج النفسي عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، إن هناك فرق كبير التعاطف مع قضية فلسطين و نصرتها، و بين التورط إنفعالياً، و لا أستطيع نصر القضية.

أحمد هارون:المتتبع لقانون العلاقات الدولية يعلم أن ما يحد ، في غزة هي جريمة حرب

وأضاف أحمد هارون خلال لقائه على فضائية " الحياه"، أن المتتبع لقانون العلاقات الدولية يعلم أن ما يحد ، في غزة هي جريمة حرب و جريمة إبادة جماعية، مؤكداً أن هناك حرب نفسية تمارس على الشعوب في البلاد العربية.



وتابع:"أن الذي يخضع لهذه الحرب النفسية هو الذي يتورط إنفعالياً، بشحنة غضب كبيرة تؤثر على أدائه في حياة، الحرب النفسية الهدف منها نشر طاقة الذل و الهوان في مختلف الدول العربية"