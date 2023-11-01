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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد يماني يكشف عيوب صن داونز ومفتاح فوز الأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات أحمد يماني  من ملعب أون تايم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير: ملعب أون تايم | أحمد يماني "الكرات العرضية هي أحد عيوب صن داونز والأهلي يقدر يسجل منها وتسديدات إمام عاشور قد تحدث الفارق، ومفتاح فوز الأهلي هو التسجيل مبكرا وإلا المباراة هتتصعب جداً".

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الختامي عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط  الفريق قبل مواجهة صن داونز غدا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي في لقاء الذهاب التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بهدف دون رد الأحد الماضي.

- الأهلي مباراه الاهلي و صن دولنز شوبير احمد يماني

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