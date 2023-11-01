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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راح ضحيته 25 شخصا وإصابة 152 آخرين.. محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ

حادث القطار
حادث القطار

تنظر محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثامنة، بعد قليل نظر قضية محاكمة 35 متهم بقضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيته 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بعد تأجيلها للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وضبط المتهمين الهاربين.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأحهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها علي الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخص، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات علي النحو المبين بالاوراق، كما عرضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخص وإصابة 152 شخص والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق
كما تبين أن المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021،  وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع  على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث عشر، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين انفي البيان توقيعات نسبها زوراً للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرون وحتى الثلاثون بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الحادي والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18. 4 / 2021، وكان ذلك يوضع امضاءات مزورة، بأن وضع علي المحرر توقيعات أنفي البيان نسبهما زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو نموذج 67 حركة (عن يوم 2021//418)، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر أنفي البيان توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول بما يفيد تهدئة سرعة القطار علي خلاف الحقيقة، لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث والثلاثون - بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/8/18، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر انف البيان توقيعا نسب زورا للمتهم الأول بما يفيد استلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والاذن بتحركه، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمين الأول والرابع والثلاثون - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والقادين الطوالي عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني بأن اتفقا معه علي أن يضع توقيعا ينسبه زورا إلي المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة ، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهمان الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعاً نسباه زوراً إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثون، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي (كهرباء عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعاً نسبه زوراً لهم مع علمهم به فتمت الجريمة قناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمين الثالث والعشرون وحتى الثلاثون - اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت ( شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثاني والعشرون ، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زوراً لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمين جميعا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات انفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والمتهم الخامس والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز جوهراً مخدرا "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

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