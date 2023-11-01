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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في إتصال هاتفي برئيس الاتحاد.. وزير الرياضة يُشيد بإنجازات الفروسية المصرية

صدى البلد

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات التاريخية للأبطال المصريين في الفروسية علي كافة المستويات والبطولات والمشاركات، وذلك في إتصال هاتفي بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي رئيس اتحاد الفروسية بعد أن حقق الفارس نائل نصار نجم منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع، والفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية، التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.


وكذلك محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية انجاز تاريخي، بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى  "كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي متابعة مستمرة مع للتعرف على  البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة ، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة العلمية العليا بالوزارة، ذلك فى سياق الحرص الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، مثمناً على أداء  اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف ، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى فى كافة المنافسات التى يخوضونها.

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