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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم روسي منذ بداية 2023

أكبر هجوم روسي
أكبر هجوم روسي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا قصفت أكثر من 100 بلدة أوكرانية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو أكبر عدد في هجوم واحد منذ بداية 2023.

ومنذ أن بدأت الحرب في فبراير 2022؛ أطلقت القوات الروسية آلاف القذائف المدفعية على المدن والقرى الأوكرانية القريبة من خطوط الجبهة؛ ما أدى إلى تحويل العديد منها إلى أنقاض في شرق البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، في رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "خلال الساعات الـ 24 الماضية، قصف العدو 118 بلدة في 10 مناطق".

وأضاف "هذا هو أكبر عدد من المدن والقرى التي تتعرض لهجوم منذ بداية العام".

وعلاوة على ذلك، فإن الهجوم الروسي على مصفاة النفط في كريمنتشوك (وسط) الذي لم يوقع ضحايا، تطلب إرسال أكثر من 100 عنصر إطفاء؛ لمكافحة الحريق الذي أعقب ذلك لساعات بحسب كليمينكو.

وتخشى أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون من أن تكثف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد قبل حلول الشتاء، كما حصل العام الماضي.

وأفاد مسؤولون محليون، بأن القصف الذي وقع ليلا، أسفر عن مقتل شخص في منطقة خاركيف (شمال شرق) وآخر في منطقة خيرسون (جنوب).

كما أدى هجوم بمسيّرة روسية إلى مقتل شخص وإصابة 4 في نيكوبول جنوب البلاد.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه أسقط 18 من المسيرات الروسية الـ 20 التي أطلقت ليلا.

ومن جهتهاـ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي بريانسك وكورسك المتاخمتين لأوكرانيا.

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