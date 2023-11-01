أمين تنظيم حماة الوطن: لا توجد دولة داعمة للقضية الفلسطينية كمصر وقيادتها السياسية

ثمن الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، دور مصر في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه الدور الأهم الداعم للأشقاء الفلسطينين والمؤيد لحقهم في التوطين وتقديم كل الدعم لهم من أجل حياة آدمية عبر معبر رفح.

وأوضح العطيفي، في تصريحات له، أن مصر لم تدخر جهدًا من أجل تقديم الدعم للفلسطينيين، ومنها إصرارها على فتح معبر رفح من جانبها وتجهيز شاحنات شاملة تحوي جميع وسائل الدعم.

وأشاد بالخطوات الحديثة في هذا الأمر، والمتمثلة في استقبال المصابين الفلسطينيين بمستشفيات العريش والشيخ زويد لتقديم العلاج لهم، فهو دور إنساني يضاف لجهود القيادة السياسية الحكيمة بالقضية.

وأكد العطيفي أنه لا توجد دولة فعلت مثلما فعلت الدولة المصرية وقياداتها السياسية لدعم أشقائنا بفلسطين، وقال: "دورنا الدبلوماسي والشعبي في القضية الفلسطينية هذه الفترة سيضاف لتاريخ مصر الداعم لأشقائها في المنطقة".

كما أشاد العطيفي بزيارة رئيس الوزراء أمس لسيناء، وما تم عرضه من خطط تنمية جارية وأخرى مستقبلية.