هنية: قوات الإحتلال تتعثر في دخولها البري لغزة.. ونتنياهو يقدم وعودا كاذبة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري إلي قطاع غزة.

وأوضح هنية، في كلمة له، أن “نتنياهو يماطل ويقدم وعودا كاذبة ولن نسمح له بتنفيذها”.

ومنذ قليل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن “الرهائن الإسرائيليين يتعرضون لنفس الدمار والموت الذي يتعرض له شعبنا”.

وأوضح هنية، في كلمة له، أن “إسرائيل تخوض الحرب بقيادة منقسمة”، مشيرا إلى أن “نتنياهو وراء الحملة على قطاع غزة”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن “ما سننشره عن عدد خسائر إسرائيل في الحرب سيصدم العالم”.

وأضاف: “أبلغنا الوسطاء أنه من الضروري أن تتوقف هذه المجزرة”، موضحا أن “وقف القتال وفتح الممرات ودخول المساعدات ومن ثم المفاوضات السياسية”.

وقال هنية، إن “الفصائل تقاتل إسرائيل في كل المحاور في قطاع غزة”، مضيفا : “مستعدون للمفاوضات السياسية لحل الدولتين وعاصمتها القدس”، داعيا الغرب للتراجع عن مواقفه المساندة لإسرائيل”.