عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: قوات الإحتلال تتعثر في دخولها البري لغزة.. ونتنياهو يقدم وعودا كاذبة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري إلي قطاع غزة.

وأوضح هنية، في كلمة له، أن “نتنياهو يماطل ويقدم وعودا كاذبة ولن نسمح له بتنفيذها”.

ومنذ قليل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن “الرهائن الإسرائيليين يتعرضون لنفس الدمار والموت الذي يتعرض له شعبنا”.

وأوضح هنية، في كلمة له، أن “إسرائيل تخوض الحرب بقيادة منقسمة”، مشيرا إلى أن “نتنياهو وراء الحملة على قطاع غزة”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن “ما سننشره عن عدد خسائر إسرائيل في الحرب سيصدم العالم”.

وأضاف: “أبلغنا الوسطاء أنه من الضروري أن تتوقف هذه المجزرة”، موضحا أن “وقف القتال وفتح الممرات ودخول المساعدات ومن ثم المفاوضات السياسية”.

هنية: نحيي الشعوب العربية والإسلامية على وقوفهم لدعم غزة

هنية: ما سننشره عن عدد خسائر إسرائيل في الحرب سيصدم العالم

وقال هنية، إن “الفصائل تقاتل إسرائيل في كل المحاور في قطاع غزة”، مضيفا : “مستعدون للمفاوضات السياسية لحل الدولتين وعاصمتها القدس”، داعيا الغرب للتراجع عن مواقفه المساندة لإسرائيل”.

غزة القوات الإسرائيلية حماس المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

موضوعات متعلقة

مقتل 3 جنود للاحتلال.. حماس تباغت قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في غزة

هنية: نحيي الشعوب العربية والإسلامية على وقوفهم لدعم غزة

هنية: ما سننشره عن عدد خسائر إسرائيل في الحرب سيصدم العالم

تدمير آليات الاحتلال وتصفية جنوده.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربة قوية للجيش الإسرائيلي

أول تعليق من الرئيس الإيراني على مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

المقاومة الفلسطينية تعلن فشل التوغل العسكري الإسرائيلي.. ومفاجأة بشأن عدد قتـلى الاحتلال

استشهاد عائلات بأكملها.. الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل مجزرة جباليا الثانية

أوكرانيا تعلن تعرضها لأكبر هجوم روسي منذ بداية 2023

ترشيحاتنا

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري

بينهم أطفال.. الصحة: نقل 46 مصابا فلسطينيا لمستشفيات شمال سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ