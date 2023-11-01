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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناس بتصرخ تحت الأنقاض.. رنا رئيس توجه رسالة عنيفة

رنا رئيس
رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس، منشوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وأعربت عن استيائها من أحداث غزة، ومدى تعنف قوات الاحتلال وكتبت قائلة :"كثير من الفلسطينيين مدفنين احياء تحت انقاض منازلهم يا عالم الناس بتصرخ تحت الأنقاض كل لحظة طلعونا أطفال نساء و رجال و عجائز یا عالم طلعوهم بس من تحت ... دخلوا مع الأكفان طيب معدات تقيلة ترفع الأنقاض الخرسانة من فوق اجسادهم دول لسه فيهم الروح ".

 

كشفت الفنانة رنا رئيس عدد امن التفاصيل الشخصية والفنية الخاصة بها بعد نجاحها فى عدد من الأعمال ولعل أخرها مسلسلى موضوع عائلى وأزمة منتصف العمر.  

 

وقالت رنا رئيس فى لقاء مع الاعلامى معتز الدمرداش: الحمد لله كنت محظوظة جدا في المسلسلين دول والاتنين اتعرضوا ورا بعض على طول، وحظي إن أزمة منتصف العمر كان عليه جدال ونجح جدا، وكان دوري فيه مختلف جدا عن موضوع عائلي، فكان تحديا بالنسبالي إني طالعة من دور البنت الكيوت للبنت الغيورة على جوزها بشكل تاني خالص و حسيت إنها نقلة بعد العملين دول، وموضوع عائلي تحديدا بعتبره نقلة كبيرة ليا مع الجمهور، وأزمة منتصف العمر وموضوع عائلي 2 وسعولي عيلتي من ناحية الجمهور وخلوني أتشاف أكتر، وخلوا أمهات يشوفوني زي ولادهم ودي حاجة كبيرة أوي عندي.

 

وأما عن طموحاتها قالت رنا رئيس :إني أتجوز ده من طموحاتي وأحلامي، لكن نفسي أعمل حاجات وأدوار كتير،وأعمل حاجة أفيد بيها اللي حواليا.

وتحدثت رنا رئيس عن عائلتها قائلة : إحنا 9 إخوات، 6 ولاد و3 بنات، وعندي نوتة دايما كاتبة فيها الأسماء وإحنا ممشيين كل حاجة بالعدل، 3 إخوات من نفس الأم والأب، و3 من بابا وهو متوفي، و3 هما الـ step، وأنا ترتيبي بين الثلاثة في النص، الترتيب المهزأ اللي ملوش أي كلمة.

أزمة منتصف العمر الاعلامي معتز الدمرداش الكي الفنانة رنا رئيس تحت الأنقاض

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