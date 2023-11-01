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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يفككون العائلات..ردة فعل مؤلمة لطفل فلسطيني وجد أخيه صدفة.. فيديو

يفككون العائلات..ردة
يفككون العائلات..ردة فعل مؤلمة لطفل فلسطيني وجد أخيه صدفة

مرت أكثر من 20 يومًا وما زال الفلسطنيون يعانون من تصعيدات الاحتلال الإسرائيلي وقصفه للمباني المختلفة بما فيها المستشفيات على رؤوس المدنين المتواجدين بها. 

ومن بين مئات الفيديوهات التي تظهر بعضًا من معاناة الفلسطنين في قطاع غزة، وثق مقطع فيديو مؤلم ردة فعل طفل كان يبحث عن والدته وشقيقه في شوارع غزة بينما يمسك يد شقيقته الصغرى في يده. 

وبينما يحاول أحد الرجال مساعدته وجد صدفة أخيه أمام عينه لكن مرارة الأحداث وتفكك عائلته منعه من  ارتسام فرحة اللقاء بعد الفراق على  وجهه. 

غزة اليوم 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796. 


واستقبلت مصر عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج.

الدفعة الأولى لاستقبال مصر للجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وهناك انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

 

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، وتستعد مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

 

المستشفيات المصرية

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 70 مصابا من أصل 80 سيخرجون من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

 

 

غزة اليوم اخبار غزة الاحتلال الاسرائيلي المستشفيات

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