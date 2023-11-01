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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية في القصف الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

أكد الإعلام الحكومي في غزة أن 2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية استشهدوا في القصف الإسرائيلي.

وذكر الإعلام الحكومي في غزة في بيان له ان مجازر الاحتلال خلفت أكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود حتى الآن.

وفي سياق متصل؛ ذكرت مصادر ميدانية لوكالة شهاب أن  الاشتباكات تتواصل في مناطق أطراف بيت حانون شمال قطاع غزة، وتراجع لآليات الاحتلال إلى مناطق فارغة بسبب ضراوة الاشتباكات وتكبد الاحتلال خسائر فادحة.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

كما قصفت كتائب القسام وسرايا القدس تحشدات لقوات العدو غرب "إيرز" بقذائف الهاون وكذلك  تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

فيما دمرت كتائب القسام دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف “الياسين 105”.

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