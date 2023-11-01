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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة بالأعلام وصور الرئيس السيسي لدعم قراراته للسلام بشرم الشيخ | صور

المسيرة بشرم الشيخ
المسيرة بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة لدعم السلام، وتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المناداة بالسلام في المنطقة والحفاظ على الوطن.

المسيرة جرى تنظيمها على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات" المقام بمدينة شرم الشيخ في دورته الـ 26 ، برئاسة الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


المسيرة بدعم من تمارا فيوتيتش، قرينة رئيس صربيا، وحضور ممثلي 32 دولة عربية وأفريقية وأجنبية من المشاركين في المؤتمر، وحملت المسيرة شعار " عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي"، لدعم التنمية الشاملة المستدامة والأمن والأمان في البلاد.


وانطلقت المسيرة من أمام متحف شرم الشيخ، متجهة إلى طريق السلام ، وصولا إلى خليج نعمة الذى يقع عند ملتقى قارتي آسيا وأفريقيا، لتمتد المسيرة الداعمة للرئيس السيسي من كافة قوة الشعب على أرض الفيروز. 


ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام المصرية وأعلام كافة الدول المشاركة في المؤتمر، كما رفعوا صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعارات الوزارات الداعمة للمؤتمر، وحشد نسائي، والمرأة البدوية، ومجموعة من الشباب، والخيالة والهجانة والكشافة، وفرق الموسيقى العسكرية، وممثلي كافة أطياف المجتمع، مرددين الأغاني الوطنية.


وقالت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إنه جرى تنظيم لتكون رسالة للعالم بأن السلام والأمن هم أسس جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للدول جميعًا، ونبذ العنف.

مسيرة بشرم الشيخ

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جنوب سيناء شرم الشيخ دعم قرارات الرئيس

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