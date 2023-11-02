مياه القليوبية: 239 معدة متنوعة المهام لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم رفع درجات الاستعداد وتحديث خطه الشركة من خلال وضع سيناريوهات تفصيلية و الإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة أو السيول حال حدوثها خلال فصل الشتاء المقبل.



وقال مجاهد أنه تم التأكيد بصفة مستمرة على جاهزيه المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمه لتشغيل المولدات وخطه الانتشار المعده، والتأكد من عملها بكامل طاقتها،وضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة ،بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.



واشار إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو ٢٣٩ معدة متنوعة المهام، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى ٣٢٢٦ كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة ٢٢ محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى ١٩٣ محطة.



وأضاف، أن قطاعات الشركة وتشمل التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ، قامت بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والجهات المعنيه بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى، وتنفيذ محاكاه لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.