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وزيرة التخطيط: القرية الكونية كانت لعقود أرض فضاء غير مستغلة تحولت لتكون صرح تعليمي متميز

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن القرية الكونية كانت لعقود عديدة كانت أرض فضاء غير مستغلة تحولت اليوم بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المصري فى أن تكون صرح تعليمي متميز.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها اليوم بافتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور رئيس الوزراء، أن افتتاح تلك المدارس يؤكد النهج التي تقوم به الدولة المصرية فى شراكة حقيقية فاعلة للقطاع الخاص، حيث أنه شريك أساسي فى قطاع التنمية.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن القطاع الخاص من المهم أن يدخل فى مشروع استثماري يدخل عليه بالربح والعائد، معقبة: “هناك إيمان شديد فى أننا نريد تقديم تعليم متميز مختلف من أجل أن يكون مواطن قادر على تنمية للمجتمع”.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مدارس القرية الكونية رئيس الوزراء قطاع التنمية

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