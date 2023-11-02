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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حمل رؤوس نووية.. كوريا الشمالية تختبر صاروخا تكتيكيا ذو قدرات خاصة| شاهد

صدى البلد

قالت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية اختبرت سلاحا تكتيكيا موجها  ”صاروخ هواسونج -18”.

ويمتلك ”صاروخ هواسونج -18” الذي تم اختباره القدرة على حمل رأس نووي ويصل مداه إلى 6648 كيلومترا.

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق لتعزيز قدرات الرد ضد تهديدات المدفعية بعيدة المدى لكوريا الشمالية، استعداداً لأي تهديد "على غرار هجوم حركة حماس على إسرائيل"، حسبما ذكر مسؤولون الجمعة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بدأت التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، والتي يشارك فيها أكثر من 5.400 جندي كوري جنوبي وأمريكي وحوالي 300 قطعة مدفعية، الأربعاء في جميع أنحاء البلاد وسط تجدد الاهتمام باستعداد سول "ضد قصف مدفعي محتمل من كوريا الشمالية في أعقاب الهجوم المفاجئ الأخير لحركة حماس على إسرائيل".

وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية تستخدم حوالي 340 قطعة مدفعية بعيدة المدى على طول الحدود بين الكوريتين، وتستهدف بشكل مباشر منطقة سول الكبرى - التي يسكنها حوالي نصف سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 51 مليون نسمة.

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