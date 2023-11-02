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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء أول صندوق للمناخ بالمنطقة بدعم "الفاو" من خلال أسبوع القاهرة للمياه

صدى البلد

قال  الدكتور عبد الحكيم الواعر  وزير  الري السابق بتونس، إن أسبوع القاهرة هذا العام كان شهادة للالتزام المستمر وحل للتحديات التي نواجهها في المنطقة.

 

وأضاف خلال مشاركته في جلسة  "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه معظم البلدان بعد صياغة ملف التنمية المستدامة وللمناخ له الأثر على الزراعه والنقل والتعليم .
 

وتابع ما من شك أن ندرة المياه هي التحدي الأساسي الذي يواجه المنطقة، والمياه العذبة المتاحة للفرد في 13 دولة عربية أقل من خط الفقر في المياه المحددة ب ١٠٠٠ متر مكعب للفرد وأمن المياه والغذاء مترابطين.

 

وأشار إلى أن 54 مليون شخص بالمنطقة يعانون من سوء التغذية وزاد التغير المناخي من مشاكل المياه وسيستمر الأمر لأنه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة ٤ و٥ درجة فى المنطقة.

 

ونوه إلى أنه منذ عام  ٢٠٠٠ زادت الكوارث المرتبطة بالجفاف والسيول بنسبة 104 % ، وتقدم الفاو مساعدات مالية لجامعة الدول العربية لحل مشاكل المياه والغذاء.

 

ولفت أنع ستقوم خمس دول من خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه بإنشاء صندوق المناخ وسيكون أول صندوق للمناخ فى المنطقة وستدعمه منظمة الفاو.

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