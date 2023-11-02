متخصصة تقدم نصائح إلى الأسر المصرية لتوعية أطفالهم بما يحدث في غزة

قدمت نهى الخولي، متخصصة في التحول النفسي، عددا من النصائح للأسر المصرية لتوعية أطفالهم فيما يحدث الآن في غزة وما يتعرض له الأطفال.

وأضافت نهى الخولي، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أهمية دور الأب والأم تظهر بشدة خلال هذه الفترة، موضحة أن الأم عليها دور كبير في ضرورة أن يعرف الطفل قيمة الأشياء التي يملكها.

وأوضحت أن الأسرة عليها دور في غاية الخطورة بتوعية أطفالهم بعد أحداث غزة، وأن يعوا جيدا ما معنى أن تعيش في سلام وأمان واستقرار والحفاظ على ذلك.